Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılarak cami oldu. Danıştay'ın kararının hemen ardından Başkan Erdoğan ilgili kararı imzalayarak sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Tarihi karar sonrası Ayasofya'da ilk ezan böyle okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından kararname yayınladı ve Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu.
HUZUR VEREN SES AYASOFYA'DAN YÜKSELDİ...
Kararın ardından Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.
Ayasofya kararı öncesinde bölgede toplanan insanlar telefonlarıyla hemen kayda girdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI
Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.
Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı: