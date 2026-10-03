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Belçika 3-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ

Belçika 3-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ

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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Millî Futbol Takımımız, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İşte Belçika Türkiye maçının özeti ve önemli anları.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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