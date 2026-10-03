CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
Belçika 3-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Belçika 3-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 01:44
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Millî Futbol Takımımız, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İşte Belçika Türkiye maçının özeti ve önemli anları.
SONRAKİ HABER
Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştık!
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
01:09
Belçika 1-0 Türkiye GOL: K. De Bruyne
02.10.2026
Cuma
00:35
Siirt'te akrabalar arasında alacak-verecek kavgası çıktı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
02.10.2026
Cuma
00:50
İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı
02.10.2026
Cuma
01:46
Mardin Nusaybin'de acı kaza! Önce personele, ardından kamyonete çarptı: Zana Çelik öldü 2 kişi yaralandı
02.10.2026
Cuma
CANLI YAYIN