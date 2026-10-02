CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
Fransa 1-1 İtalya GOL: A. Bastoni
Fransa 1-1 İtalya GOL: A. Bastoni
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2026 23:24
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 3. maçında İtalya, Fransa karşısında 68. dakikada Alessandro Bastoni'nin kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakaladı.
SONRAKİ HABER
Bosna Hersek 1-0 İsveç GOL: V. Gyökeres
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
16:54
İslam Memiş'ten çarpıcı piyasa değerlendirmesi: Altın ve gümüş gerçek değerinin çok altında
02.10.2026
Cuma
01:46
Mardin Nusaybin'de acı kaza! Önce personele, ardından kamyonete çarptı: Zana Çelik öldü 2 kişi yaralandı
02.10.2026
Cuma
02:09
Dönüş yapan minibüse tramvay çarptı! 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı
02.10.2026
Cuma
00:46
Kütahya'da motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü Mehmet Umut Sökmen hayatını kaybetti
01.10.2026
Perşembe
CANLI YAYIN