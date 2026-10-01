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Kırıkkale Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Balya balya paralar görüntülendi

Kırıkkale Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Balya balya paralar görüntülendi

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Kırıkkale Belediyesi'ndeki soruşturmanın dikkat çeken görüntüleri ortaya çıktı. Balya balya paraların görüntülendiği o anlar kameraya böyle yansıdı.

Kırıkkale Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında müşteki beyanlarının yanı sıra banka hareketleri ve MASAK raporu da incelenirken, operasyon sırasında yapılan aramalara ilişkin balya balya paraların görüntülendiği anlar dikkat çekti. Soruşturmanın para hareketlerinin kaynağı ve işlemlerle bağlantısının belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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