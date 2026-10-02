Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Gündeme gelen iddianın perde arkası A Haber'de
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden gündeme geldi. Tugay'ın Ankara temaslarının ardından ekim sonunda rozet takabileceği yönündeki kulis bilgileri konuşulurken, A Haber muhabiri Şener Çetin sıcak gelişmenin perde arkasını ve kulislerde konuşulan son bilgileri aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber