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Tarihi gün! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

Tarihi gün! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
13.01.2021 22:02
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Avrupa'da yağma!
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Tarihi gün!
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Bakan Koca canlı yayında aşı...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. Aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanacağını duyurdu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek ilk aşıyı yaptırdı.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. Aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanacağını duyurdu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek ilk aşıyı yaptırdı.
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