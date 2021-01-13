Tarihi gün! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. Aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanacağını duyurdu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek ilk aşıyı yaptırdı.