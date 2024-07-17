SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 11:07 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 11:08

Alkollü sürücü direksiyon başına oturttuğu 17 yaşındaki kızı ile denetime takıldı!

Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkollü olduğu için 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçiren baba, polis ekiplerini aşamadı. O anlar kameraya yansırken, araç sahibine 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekipleri gece boyu trafiğin güvenliğini sağlamak için denetim yaptı. Uygulamaya takılan bir sürücünün sorgusunu yapmak isteyen polis ekipleri, direksiyon başındaki kızın 17 yaşında olduğunu fark etti. Yanında babasıyla yolculuk yapan sürücü kız; polisi şaşkına uğratırken, baba Hilmi Tuncay A.'nın özrü ise kabahatinden büyüktü. Polis ekipleriyle konuşan Hilmi Tunca A., "Alkollü olduğum için aracı kızıma verdim" diye konuşurken, polis ekipleri, yaptıkları kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.'ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977'şer lira cezai işlem uyguladı.

İlginç diyalog kameraya yansırken, araç, otomobil sahibi anneye teslim edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Araç kaçakçılarına büyük darbe: 87 araç yakalandı!
17.07.2024Çarşamba
İnternet dolandırıcılarına operasyon!
17.07.2024Çarşamba
İzmir'in Seçil Erzan'ı müşterilerini nasıl dolandırdığını anlattı: ‘300 milyonu estetiğe harcadım’
17.07.2024Çarşamba
İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili 2 tutuklama
17.07.2024Çarşamba
Televizyon tamircisi dehşet saçtı!
17.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Torul’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı 01:27
Torul'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
16.07.2024Salı
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI! 00:16
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!
16.07.2024Salı
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var 01:03
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası
16.07.2024Salı
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi 00:09
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi
16.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA