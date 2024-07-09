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Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP'de bana sadık 50 vekil var! SHP'nin arkasından kim çıktı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerden CHP'ye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor. Geri dönüş çalışmaları olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı verdi. Kendisine bağlı milletvekillerinin olduğunu ve CHP içindeki ağırlığını koruduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili SHP iddiaları da gündeme geldi. Yeniden kurulan SHP'nin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ismin olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 16:22 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 16:45
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?

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Cumhuriyet Halk Partisi içindeki güç savaşı yapılan açıklamalar ve verilen mesajlarla devam ediyor.

13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle siyasete müdahil olmayı sürdürüyor.

CHP YÖNETİMİNE "BURADAYIM" MESAJI
Geri dönüş hazırlığı yaptığı ancak yerel seçimler sonrası bu planını ertelediği bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerler" dediği Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e karşı "Buradayım" çıkışları yapmayı da ihmal etmiyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı verdi. Kendisine bağlı milletvekillerinin olduğunu ve CHP içindeki ağırlığını koruduğunu öne sürdü.

Ankara'daki ofisinde Vedat Yenerer'e röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP içinde bana sadık 50 milletvekili var Kemal Kılıçdaroğlu: CHP içinde bana sadık 50 milletvekili var

YENİ PARTİ MESAJI: SİYASETİN TAM DA ORTASINDAYIM
Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP." yanıtını verdi.

"BANA SADIK 50 MİLLETVEKİLİ VAR"
Yenerer, Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yöneltti.

Yenerer, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" derken Kılıçdaroğlu, "Evet doğru." şeklinde cevap verdi.

TEKLİF MERAL AKŞENER'DEN GELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in kendisinin sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir.." dedi.

Meral Akşener ve Kemal KılıçdaroğluMeral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

SHP'NİN ARKASINDA KİM VAR?
Öte yandan bir iddia da yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile ilgili gündeme geldi. Söz konusu partinin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ve muhalefetten koparacağı vekillerle siyasete dahil olacağı iddia edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM İŞİN İÇİNDE
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç SHP ile ilgili CHP'yi karıştıracak bir kulis paylaştı. SHP'nin kuruluşunda adı geçen isimlerle konuştuğunu belirten Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin işin içinde olduğunu öne sürdü.

Sevinç'in iddiasu şu şekilde:

"Bülent Kerimoğlu SHP'yi doğruladı. Eski SHP'yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla da bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu SHP'nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladı. Ancak Kerimoğlu SHP'yi kurdurmalarından Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olmadığını savundu.

Bülent Kerimoğlu ile Kemal KılıçdaroğluBülent Kerimoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu

Kerimoğlu, "SHP Türkiye'ye önemli hizmetler vermiş bir parti. Yok olup gitmesi doğru olmazdı. Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ali Kılıç ve Battal İlgezdi ise iddiayı yalanladı ve CHP'ye karşı böyle bir hareketin yanlış olduğunu söylediler. İzmir eski Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de "kesinlikle bilgim yok, CHP yükselirken böyle bir şey çok yanlış olur" dedi."

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