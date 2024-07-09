Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?

Yenerer, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" derken Kılıçdaroğlu, "Evet doğru." şeklinde cevap verdi.

"BANA SADIK 50 MİLLETVEKİLİ VAR" Yenerer, Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir.." dedi.

TEKLİF MERAL AKŞENER'DEN GELDİ Kemal Kılıçdaroğlu , daha sonra Meral Akşener'in kendisinin sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini iddia etti.

SHP'NİN ARKASINDA KİM VAR?

Öte yandan bir iddia da yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile ilgili gündeme geldi. Söz konusu partinin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ve muhalefetten koparacağı vekillerle siyasete dahil olacağı iddia edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM İŞİN İÇİNDE

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç SHP ile ilgili CHP'yi karıştıracak bir kulis paylaştı. SHP'nin kuruluşunda adı geçen isimlerle konuştuğunu belirten Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin işin içinde olduğunu öne sürdü.