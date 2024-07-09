Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?

"BANA SADIK 50 MİLLETVEKİLİ VAR"
Yenerer, Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yöneltti.
Yenerer, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" derken Kılıçdaroğlu, "Evet doğru." şeklinde cevap verdi.
TEKLİF MERAL AKŞENER'DEN GELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in kendisinin sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir.." dedi.
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu
SHP'NİN ARKASINDA KİM VAR?
Öte yandan bir iddia da yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile ilgili gündeme geldi. Söz konusu partinin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ve muhalefetten koparacağı vekillerle siyasete dahil olacağı iddia edildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM İŞİN İÇİNDE
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç SHP ile ilgili CHP'yi karıştıracak bir kulis paylaştı. SHP'nin kuruluşunda adı geçen isimlerle konuştuğunu belirten Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin işin içinde olduğunu öne sürdü.
Sevinç'in iddiasu şu şekilde:
"Bülent Kerimoğlu SHP'yi doğruladı. Eski SHP'yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla da bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu SHP'nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladı. Ancak Kerimoğlu SHP'yi kurdurmalarından Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olmadığını savundu.
Bülent Kerimoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu
Kerimoğlu, "SHP Türkiye'ye önemli hizmetler vermiş bir parti. Yok olup gitmesi doğru olmazdı. Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ali Kılıç ve Battal İlgezdi ise iddiayı yalanladı ve CHP'ye karşı böyle bir hareketin yanlış olduğunu söylediler. İzmir eski Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de "kesinlikle bilgim yok, CHP yükselirken böyle bir şey çok yanlış olur" dedi."
Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek takip etmişti