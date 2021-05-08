RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma uzayacak mı? Okullar açılacak mı? Başkan Erdoğan: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Tam kapanma uzayacak mı? Okullar açılacak mı? Başkan Erdoğan: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında 81 ilden gençler video konferans yöntemi ile buluştu. Salgına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitim ve tam kapanma takvimiyle ilgili sorulara da cevap veren Erdoğan, "17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." dedi. CHP'li İBB ve sözde hayvanseverlere tepki gösteren Erdoğan, "Hayvan hakları konusunda ortalığı tozu dumana katanların bu konuda sesini çıkarmaması da ayrı bir ikiyüzlülüktür. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta sorulacaktır. " dedi.


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