Başkan Erdoğan: Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de okulların açılışıyla ilgili süreç olacak." dedi.

Başkan Erdoğan, önceki gün "En uzun iftar sofrası" programıyla gençlerle buluştu.

Video konferans yoluyla gerçekleşen buluşmaya 81 ilden 560 genç katıldı. Gençler, Erdoğan'a merak ettiklerini sordu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye onlarla sohbet etmeye onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiyesinin önderleri ve mirasçıları da yine gençler olacaktır."

"NORMALLEŞME TAKVİMİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

"17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki, inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Şu anda vaka ve vefat sayılarında ciddi manada düşüş var."

DİYARBAKIR ANNELERİYLE İFTAR

Akşam Diyarbakır anneleriyle iftarda buluşacağım.

"DÜNYA 5 DAİMİ ÜYENİN DUDAĞININ ARASINDA, BU ADİL DEĞİL"

"Birleşmiş Milletlerde tüm ülkeler daimi üye olabilmeli. Bunu her gittiğimiz ülkeye anlatıyoruz ve bunu kabul ediyorlar. Şu anda dünya, 5 tane daimi üyenin dudağının arasında. Bu adil bir dünya değil. Artık dünya 1. Dünya Savaşı sonrası şartlarda değil, onlar artık geride kaldı. Şimdi eğer yeni bir dünyayı hep birlikte kuracaksak, bunu ben göremezsem bile inşallah sizler göreceksiniz. Sizler bunu başaracaksınız. Onun için AK Parti'nin özellikle attığı bu adımlar çok büyük önem arz ediyor. Ben siz sevgili gençlere güveniyorum. Bunu başaracaksınız."

İZMİR'DEKİ DEPREM KONUTLARI AĞUSTOS AYINDA DAĞITILACAK

"Ağustos ayında İzmir'deki deprem bölgesine gidip, konutların dağıtımını yapacağız."

"SAVUNMA SANAYİNDE İHRACAT YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

"Şu anda ciddi manada savunma sanayinde ihracat yapan ülke konumundayız. İthalat değil, ihracat. Artık biz SİHA'larımızın bütün mühimmatını da Türkiye'de yapıyoruz."

"İSTANBUL'UN ATLARINA DAHİ SAHİP ÇIKAMADILAR"

"Adalardaki atların bir canlıya yakışmayacak şartta çalıştırılması bizim de gündemimizdeydi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanlarımız çeşitli çalışmalar yapmışlardı. Bu hazırlıklar uygulanamadan İBB'de yönetim değişti.

Adalardaki atların durumuyla ilgili hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz.

İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkamayanların diğer konularda ne yaptığını düşünmek bile istemiyoruz. Tüm bu olup bitenleri İstanbul halkıyla birlikte milletimiz görüyor. "

TRANSKRİPT MÜJDESİ

"Gereken talimatları verdik. YÖK, üniversitelerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlıklarını tamamladı. Artık gençlerimiz transkript belgelerini istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden hızlı bir şekilde alabilecekler. Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"DESTEKLERİ ÇEŞİTLENDİREREK SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

"Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık. Hane bazlı sosyal destekler kapsamında yaklaşık 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 8,5 milyar lira aktardık. İstihdamı korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 765 bin, nakdi ücret desteğinden 2,5 milyon, işsizlik ödeneğinden 1 milyon insanımız istifade etti. Faizsiz veya düşük faizli kredilerle esnafımızdan sanayicimize kadar iş dünyasının tüm kesimlerini 315 milyar lirayı bulan bir kaynakla destekledik. Normalleşme desteği için de 3,2 milyon esnafımıza 4 milyarın üzerinde karşılıksız destek sağladık. Gelir kaybı ve kira desteği olarak da 5 milyar liranın üzerinde bir kaynağı esnaflarımıza hibe olarak dağıttık. Destekleri çeşitlendirerek sürdürmekte kararlıyız."