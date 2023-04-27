Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Takvim.com.tr TEKNOFEST 2023'te yerini aldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin YİYİT Festival alanında Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yiyit; Türkiye'nin son yıllardaki hızlı yürüyüşünde dijitalleşme çok ciddi bir yer kaplıyor. Bu anlamda da geleceğimiz olan gençlerin bu dijital dönüşümle birebir tanıştığı ve temas ettiği organizasyonlar muhteşem. Emeği geçen herkesin eline sağlık.'' dedi.