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Takvim.com.tr Teknofest'te! Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten Türkiye'nin hızlı yürüyüşünde dijitalleşme vurgusu | Video

Takvim.com.tr Teknofest'te! Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten Türkiye'nin hızlı yürüyüşünde dijitalleşme vurgusu | Video
Ahmet Zeren
27.04.2023 18:43

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Takvim.com.tr TEKNOFEST 2023'te yerini aldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin YİYİT Festival alanında Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yiyit; Türkiye'nin son yıllardaki hızlı yürüyüşünde dijitalleşme çok ciddi bir yer kaplıyor. Bu anlamda da geleceğimiz olan gençlerin bu dijital dönüşümle birebir tanıştığı ve temas ettiği organizasyonlar muhteşem. Emeği geçen herkesin eline sağlık.'' dedi.

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivale yağmurlu havaya aldırış etmeden yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Takvim.com.tr TEKNOFEST 2023'te yerini aldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin YİYİT Festival alanında Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE'NİN HIZLI YÜRÜYÜŞÜNDE DİJİTALLEŞME ÇOK CİDDİ YER KAPLIYOR''

Türkiye'nin son yıllardaki hızlı yürüyüşünde dijitalleşme çok ciddi bir yer kaplıyor. Biz aslında hem değişiyoruz dönüşüyoruz ama bunu dijital anlamda da yapıyoruz.

Bu bizi dünyada öne çıkaran aynı zamanda da bizi marka olarak kabul ettirebilir bir gelişme oldu.

Bu anlamda da geleceğimiz olan gençlerin bu dijital dönüşümle birebir tanıştığı ve temas ettiği organizasyonlar muhteşem.

Geleceğimizi yazacak olan gençlerin bizden daha hızlı koşmasına vesile olacak ve onlara bir yol açacak bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık

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