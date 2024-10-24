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Afyon Sandıklı kaza: 3 ölü!
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Afyon Sandıklı kaza: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:19

Afyonkarahisar Sandıklı'da okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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