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Müstehcen partiye polis baskını: ''Al bu köleleri''
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Müstehcen partiye polis baskını: ''Al bu köleleri''

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:43 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:51

İstanbul Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlenen müstehcen partiye polis baskın yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu görüldü. Baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi. Biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Basında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarırken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

32 GÖZALTIDAN 8'İ TUTUKLU

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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