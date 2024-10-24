Teröre destek veren ABD'nin ikiyüzlü taziyesine sert tepki

Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen hain pusunun şifreleri tek tek çözülüyor. Kanlı terör saldırısının ardından bölgeyi ateşe veren ve Arz-ı Mev'ud palavrasıyla gözünü Anadolu topraklarına diken İsrail basınında yer alan bir haber Takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı. Jerusalem Post, saldırının haberinde Gazze için İncirlik Üssü'nde protesto yapan Türk vatandaşlarını kullandı. Saldırının metotları Amerika'nın beslediği terör örgütü YPG/PKK'yı gösterirken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, terör saldırısı ardından taziye yayımlayan ABD'nin ikiyüzlü politikasına tepki gösterdi.