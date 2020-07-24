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Tahran-Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağı Suriye'de taciz edildi

Tahran-Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağı Suriye'de taciz edildi
24.07.2020 00:21

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi. Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.


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