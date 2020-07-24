İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi. Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.
Tahran-Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağı Suriye'de taciz edildi
24.07.2020 00:21
- Tahran-Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağı Suriye'de taciz edildi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan deşifre: Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği! Bakan Kasapoğlu A Haber'e konuştu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz
- Son dakika: Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
- Yunan profesör Hristos Rozakis, 'Meis Türkiye’ye daha yakın' deyince Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
- Bursa'da dehşete düşüren görüntü! "Abi inme silahı var!"
- Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! İşte 2020 YAŞ terfi ve atama kararları | Video
- Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da görev alacak isimleri açıkladı
- Müge Anlı'ya ünlü isimden gelen şok telefon! Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne Gülüzar para karşılığında cinsel ilişkiye...
- Siirt'te terör operasyonu: 2'si daha etkisiz hale getirildi