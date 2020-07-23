Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan deşifre: Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı

23.07.2020 23:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2016’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nın yıldönümüne bir gün kala Başkan Erdoğan'ın tespitleri tekrar gündeme geldi. 4 yıl önce Doğu Akdeniz'deki sorunun kaynağını özetleyen Başkan Erdoğan, Lozan Anlaşması’na vurgu yaparak, “1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye, üzerine giydirilmek istenen çelikten gömleği elleriyle yırtıp attığı bir dönemde çok kritik bir süreç yaşıyoruz. 97 yıllık zaman diliminde içimizdeki ihanet çetesinin marifetiyle millet olarak hiçbir toplumun yaşayamayacağı ağır badireler atlattık. Özellikle ülkemiz, Akdeniz'de Lozan Anlaşması'nın bedelllerini ağır bir şekilde ödedi. Her ne kadar mevcut rejimin gerçek dışı propagandası ve bürokratik hegemonyası etkin olsa da sahada yaşanan gerçeklik önümüzde duruyor.

Türkiye'nin bu şartlardan kurtulması için kadrosuyla yoğun mesai harcayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Anlaşması'nın zafer değil hezimet ve Sevr'in yumuşatılmış hali olduğunu belirten konuşmasında dikkat çeken tespitlerde bulundu:

"Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda halâ bizim camilerimiz var. Mabedlerimiz var. Ama şu anda Ege'de halâ Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz. Halâ bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz."