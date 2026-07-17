CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Tıraşını beğenmedi! Berberini bıçakladı
Tıraşını beğenmedi! Berberini bıçakladı
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:39
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç, berberi Erhan Zengin'i bacağından bıçakladı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
SONRAKİ HABER
CHP'li belediye başkanı AK Partili üyenin üzerine yürüdü
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
00:19
Oğuzhan Uğur'a gözaltı! Polisle karşılaştığı ilk an kamerada
17.07.2026
Cuma
05:51
Özgür Özel'in yol haritası belli oldu
17.07.2026
Cuma
01:49
Tavşanlı'da motosiklet kazası: Mustafa Ertürk vefat etti
17.07.2026
Cuma
01:37
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
17.07.2026
Cuma
CANLI YAYIN