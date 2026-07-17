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Tıraşını beğenmedi! Berberini bıçakladı

Tıraşını beğenmedi! Berberini bıçakladı

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İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç, berberi Erhan Zengin'i bacağından bıçakladı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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