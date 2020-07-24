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CHP’li Osman Ayradilli'den skandal talep: İznik Ayasofya müze olsun

CHP’li Osman Ayradilli'den skandal talep: İznik Ayasofya müze olsun
24.07.2020 02:21

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya’mız küçücük bir yer, İznik’in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun” ifadeleriyle skandal bir teklifte bulundu. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...


Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer, İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun" ifadeleriyle skandal bir teklifte bulundu. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...
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