Tacizciye meydan dayağı! Arabasını durdurup...

Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadının yaşadığı taciz girişimi kameralara yansıdı. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan kadın, yolda yürüdüğü sırada bir otomobil sürücüsü tarafından takip edildi. Otomobil sürücüsü, kadını dakikalarca takip etti ve zaman zaman sözlü tacizde bulundu.

Kadın, tacize uğradığını hissederek çevresindeki vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine, çevrede bulunan insanlar otomobilin önünü kestiler ve tacizci şahsı araçtan indirdiler. Vatandaşlar, şahsa sert bir şekilde müdahalede bulunarak tekme ve yumruklarla darp ettiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tacizci şahsı gözaltına aldı. Kadının da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Bu tür olaylar, toplumun cinsel tacize ve şiddete karşı duyarlılığını gösterirken, vatandaşların şiddetin karşısında durma ve yardımlaşma iradesini yansıtmaktadır. Tacizciye yönelik polis müdahalesi ve hukuki süreç ise olayın detaylarına bağlı olarak devam edecektir.