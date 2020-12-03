Taciz skandallarının ardından CHP'li Barış Yarkadaş'tan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim!

CHP’de patlak veren taciz ve tecavüz skandalları CHP’li isimleri birbirine düşürdü. Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe yönetiminde yaşanan taciz olayına ilişkin paylaşım yaptığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlandı. Kaftancıoğlu’nun sözlerinin ardından katıldığı bir TV programında konuşan Yarkadaş, “Kaftancıoğlu beni bu işe dahil edince benim de cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilkişkiyi deşifre ettim.” İfadelerini kullandı.