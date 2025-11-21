PODCAST CANLI YAYIN
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında

Edirnekapı Surları'nda vahşice öldürülen İkbal Uzuner’in kabrine saldıran bir grup genç büyük tepki çekti. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'teki surlara gelen 3 kişinin, katil Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak İkbal Uzuner'in mezarında verdiği görüntüler ve yaptıkları hayasızca hareketler tepki çekti.

Çelik'in vahşice katlettiği Uzuner mezarında da huzur bulamadı.

İkbal Uzuner (Takvim.com.tr)

İki genç kızı gözünü kırpmadan katleden katilin sesini fon müziği yaparak mezarlıkta ahlaksızca hareketler sergileyen 3 kişi, genç kızın mezarına su döküp "Boğuldu a..." notuyla sosyal medyada paylaşımda bulundu.

3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan rezalete sosyal medyadan tepki yağarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

