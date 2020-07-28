İstanbul Sultangazi’de yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Genç sürücü, takla atan araçtan dışarı fırlarken saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.
Sultangazi'de feci kaza! Takla atan aracın içinden fırladı
28.07.2020 21:59
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