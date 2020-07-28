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Sultangazi'de feci kaza! Takla atan aracın içinden fırladı

Sultangazi'de feci kaza! Takla atan aracın içinden fırladı
28.07.2020 21:59

İstanbul Sultangazi’de yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Genç sürücü, takla atan araçtan dışarı fırlarken saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.


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