Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı

28.07.2020 21:17

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerine yer verdi.