Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu? 08.01.2020 09:03

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Komutan Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki 2 ABD üssünü vurdu. Yapılan ilk açıklamalarda ABD'li kimsenin zarar görmediği belirtildi. Orhan Sali, A Haber canlı yayınında durumu değerlendirdi.

A Haber canlı yayınında İran'ın ABD üslerine saldırısını değerlendiren Orhan Sali, yapılan saldırıların Süleymani'nin intkamı için yeterli olup olmadığı konusuna da değindi.

"GENERAL OLMASINDAN ÖTE DİNİ ANLAMDA DA SEMBOLİK BİR İSİMDİ"

Ekran Tan'ın Sabah Ajansı programında İran'ın füzeli saldırılarını değerlendiren Orhan Sali, "İran sokakları, halkı 5-6 gündür çok öfkeliydi. Süleymani halk için çok farklı biriydi." ifadelerini kullandı.

Hamaney için de Kasım Süleymani'nin çok değerli olduğunu anlatan Sali, "Hamaney'in 'kılıcım' dediği, 'manevi oğlum' dediği biriydi. İran'ın 2 numarası hatta çoğu zaman Cumhurbaşkanı Ruhani'den de öne çıkabilen bir ismiydi. Son 20-30 yıldır Orta Doğu sahnesinde gördüğümüz biriydi. Bir Hamaney vardı bir de Kasım Süleymani." şeklinde konuştu.