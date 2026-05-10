Sulama kanalında dehşet! Mehmet Sezer’in acı sonu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde sabah saat 11.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Sulama kanalının pompa istasyonunda görevli olan 49 yaşındaki Mehmet Sezer, boş vaktinde balık tutmak için kanal kenarına indi. Oltasını suya attığı sırada dengesini kaybeden Sezer, bir anda sulama kanalına düşerek gözden kayboldu.

KANALIN SUYU KESİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntının şiddetli olması nedeniyle arama çalışmalarını kolaylaştırmak için istasyondaki pompalar durduruldu ve kanaldaki suyun yönü değiştirildi.

4 SAAT SONRA ACI HABER

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, saat 15.00 sıralarında Mehmet Sezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.