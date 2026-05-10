Bahçelievler’de koca dehşeti: 10 bıçak darbesi yedi!

Sabıkası kabarık koca, Bahçelievler’deki evinde karısını 10 yerinden bıçaklayarak hastanelik etti. Cani koca yakalanacağını anlayınca teslim olurken, ağır yaralı kadından iyi haber geldi.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde dün gece saat 21.00 sularında bir aile dramı yaşandı. 48 yaşındaki Uygar Y., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Filiz K.Y.'ye (43) bıçakla saldırdı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen adam, karısını tam 10 yerinden bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı ve olay yerinden kaçtı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Filiz K.Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan kısa süre sonra vicdan azabı mı yoksa korku mu bilinmez ama saldırgan koca, Güngören Polis Merkezi'ne giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Uygar Y.'nin yapılan kimlik sorgusunda, daha önce de "kasten yaralama" suçundan iki ayrı sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

