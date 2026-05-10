CANLI YAYIN
Geri
Kozan’da feci son! 20 yaşındaki motosikletli genç yaşamını yitirdi

Kozan’da feci son! 20 yaşındaki motosikletli genç yaşamını yitirdi

Karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan genç motosiklet sürücüsü, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Arda Kaynak idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan genç sürücü, ağır yaralandı.

Hastanede acı haber

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arda Kaynak, ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağırlaşan genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde çarpışma anının vahameti net bir şekilde görüldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Van'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı!
Van'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı!
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Halk otobüsünde "Kaçak" yolcu şoku: 2 yaşındaki bebek tek başına otobüse bindi!
Halk otobüsünde "Kaçak" yolcu şoku: 2 yaşındaki bebek tek başına otobüse bindi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle