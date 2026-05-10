Kozan’da feci son! 20 yaşındaki motosikletli genç yaşamını yitirdi

Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Arda Kaynak idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan genç sürücü, ağır yaralandı.

Hastanede acı haber

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arda Kaynak, ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağırlaşan genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde çarpışma anının vahameti net bir şekilde görüldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.