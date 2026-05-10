Siirt’te kutlamalar yangın çıkardı! Havai fişek bombaya dönüştü

Siirt'te dün gece Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde vatandaşlar sokağa dökülürken, atılan havai fişeklerden biri 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkona isabet etti.

ALEVLER KOMBİYİ SARDI

Havai fişeğin balkon kısmındaki doğalgaz kombisine çarpmasıyla birlikte bir anda alevler yükseldi. Doğalgaz hattının da tutuşmasıyla büyüyen yangın, mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz acil ekibi sevk edildi.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Ekiplerin çevre güvenliğini alarak yaptığı hızlı müdahale sayesinde alevler dairenin içine sıçramadan söndürüldü.