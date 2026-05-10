CANLI YAYIN
Geri
Siirt’te kutlamalar yangın çıkardı! Havai fişek bombaya dönüştü

Siirt’te kutlamalar yangın çıkardı! Havai fişek bombaya dönüştü

Turan Beyazıt Caddesi üzerinde bir apartmanın son katında havai fişek nedeniyle doğalgaz hattı alev aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle facia önlenirken, yangın sonrası doğalgaz hattı güvenlik amacıyla kesildi.

Siirt'te dün gece Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde vatandaşlar sokağa dökülürken, atılan havai fişeklerden biri 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkona isabet etti.

ALEVLER KOMBİYİ SARDI

Havai fişeğin balkon kısmındaki doğalgaz kombisine çarpmasıyla birlikte bir anda alevler yükseldi. Doğalgaz hattının da tutuşmasıyla büyüyen yangın, mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz acil ekibi sevk edildi.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Ekiplerin çevre güvenliğini alarak yaptığı hızlı müdahale sayesinde alevler dairenin içine sıçramadan söndürüldü.

Bunlar da Var

Metroda çirkin saldırı! "Titre" deyip alay ettiler, sonra yumrukladılar
Metroda çirkin saldırı! "Titre" deyip alay ettiler, sonra yumrukladılar
İstanbul’da taksicinin boğazına ip dolayarak gasp ettiler
İstanbul’da taksicinin boğazına ip dolayarak gasp ettiler
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Kudüs’te 400 yıllık Osmanlı mührü: Ecdat mirası Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!
Nun Vakfı'nda Dekolonizasyon forumu başlıyor!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle