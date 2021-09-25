Songül Karlı'nın dolandırıcı eski eşi Metin Yüncü hakkında son dakika! En son tepesi atmış Müge Anlı'ya çıkmaya karar vermişti

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı bir süre önce yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı. Boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve yiyecek ekmek bulamadığını açıklayan Songül Karlı, Metin Yüncü'den de şikayetçi olmuştu. Hatta yaptığı bir açıklama da Müge Anlı'nın programına çıkacağını ve derdini anlatacağını söylemişti. Songül Karlı'nın kendisini milyonlarca lira dolandırdığı yönünde şikayet ettiği eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Metin Yüncü, eski eşi Songül Karlı'nın Sultanbeyli'deki 27 milyon lira değerindeki arsasını ve otomobillerini satmakla suçlanıyor.