Songül Karlı’nın dolandırıcı eski eşi Metin Yüncü hakkında son dakika! En son tepesi atmış Müge Anlı’ya çıkmaya karar vermişti

Magazin gündemi bu son dakika haberini konuşuyor. Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.