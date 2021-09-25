Songül Karlı'nın dolandırıcı eski eşi Metin Yüncü hakkında son dakika! En son tepesi atmış Müge Anlı'ya çıkmaya karar vermişti
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı bir süre önce yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı. Boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve yiyecek ekmek bulamadığını açıklayan Songül Karlı, Metin Yüncü'den de şikayetçi olmuştu. Hatta yaptığı bir açıklama da Müge Anlı'nın programına çıkacağını ve derdini anlatacağını söylemişti. Songül Karlı'nın kendisini milyonlarca lira dolandırdığı yönünde şikayet ettiği eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Metin Yüncü, eski eşi Songül Karlı'nın Sultanbeyli'deki 27 milyon lira değerindeki arsasını ve otomobillerini satmakla suçlanıyor.
Magazin gündemi bu son dakika haberini konuşuyor. Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.
Sanatçı Songül Karlı'nın, kendisini milyonlarca lira dolandırdıklarına ilişkin eski eşi Metin Yüncü ve bununla bağlantılı iki kişi hakkında geçen yıl yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Karlı "müşteki" olarak yer alırken, 16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adli makamlarca serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros A. ve Sezai T. "şüpheli" olarak yer aldı.