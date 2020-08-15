Son dakika: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması: Kaçak olan bölümlere müdahale edildi

15.08.2020 13:34

Son dakika haberine göre, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi’nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Galata Kulesi’nde yapılan restorasyon çalışmasında tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edildiğini açıklayan Ersoy, "Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir." dedi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...