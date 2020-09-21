Son dakika: Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

21.09.2020 09:26

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Edirne'deki okullara öğrencileri aileleri getirdi. Görevlilerce öğrencilerin ateşi ölçüldü.

OKULLARA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.





Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.





Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde olacak.





Öte yandan ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Velilere, çocuklarının hangi gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı.