HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 21 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 21 Eylül il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Niğde'nin Doğu kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 10°C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık