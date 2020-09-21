HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 21 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

21.09.2020 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 21 Eylül il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.









KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı





EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Niğde'nin Doğu kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık