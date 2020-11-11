Son dakika: Yunanistan yük tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı! 5 personelin kayıp olduğu iddia ediliyor

Son dakika haberi... Akdeniz’de Adana Seyhan Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.

Akdeniz'de Adana Seyhan Karataş açıklarında Yunan tankeri Türk balıkçı teknesine çarptı ve kazada tekne alabora oldu. 5 balıkçının kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.

Miras, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." dedi.