Son dakika: Yıldırım-13 operasyonunun düğmesine basıldı! 2 bin 512 personel katılıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat(jöh), polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde "YILDIRIM-13 BESTLER DERELER" Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur