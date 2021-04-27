SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısının adı 'şimdilik' ERUCOVAC

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programından önemli açıklamalarda bulundu. Çalış, aşının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu açıkladı.

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber'de açıklamalada bulundu.

YERLİ AŞININ ADI NE?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu açıkladı.

Çalış yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürecinde şimdilik bu ismi koyduk ama aşının asıl adı bu değil. Aşının adını Sayın Cumhurbaşkanımız koyacak" dedi.