RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Ermeni Soykırımı ile yüzleşin’ diyenler PKK katliamı ile yüzleşsinler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Ermeni Soykırımı ile yüzleşin’ diyenler PKK katliamı ile yüzleşsinler
27.04.2021 18:53
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplatısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ‘Ermeni Soykırımı ile yüzleşin’ diyen HDP’ye sert tepki gösterdi.


HDP'NİN PKK KATLİAMLARIYLA YÜZLEŞMESİ GEREKİR'

TBMM'de siyaset yapanların en hassas olması gerekirken, maalesef HDP bu konuda son derece vahşi bir tutum almıştır. Hukuken, tarih ve siyaset açısından özenli bir dil kullanılması gereken bu konuda milletimizi, tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekir. Diyarbakır Anneleri'nin sesini duymayacaksınız ama milletimize iftira eden, hiçbir geçerliği olmayan soykırım iftirasına dönük olarak bir yabancı devlet başkanının sözleri karşısında esas duruşa geçeceksiniz. Neyse ki yüce meclis her zaman olduğu gibi bu konudaki milli tutumunu ortaya koymuş ve bunu temin etmiştir. Kardeş Azerbaycan'a, sayın Aliyev'e ve Azerbaycan'daki 48 partiye şükranlarımızı sunuyoruz, yanımızda yer aldılar.
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