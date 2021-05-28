Son dakika: Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika haberi... Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıttığı sırada vahşice katledilen Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.



"SALDIRGANLAR 'ÖLDÜRÜN BUNLARI' DİYE TEMPO TUTUYORLARDI"

16 yaşındaki Yasin Börü, 6-8 Ekim olaylarında acımasızca katledildi. Yasin Börü'nün babası olayların fitilini ateşlemekle suçlanan Selahattin Demirtaş'tan şikayetçi olmuştu. Yaşadığı acı, iddianamedeki ifadesine yansımıştı. Olaylar sırasında Yasin Börü ile birlikte olan Yusuf Er de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla ifade vermişti ve "Saldırganlar, 'öldürün bunları' diye tempo tutuyorlardı" demişti.