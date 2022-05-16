Haberler Haber Videoları SON DAKİKA YANGIN HABERİ! Bursa Kestel'de Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

SON DAKİKA YANGIN HABERİ! Bursa Kestel'de Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

SON DAKİKA YANGIN HABERİ! Bursa Kestel'de Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın!
16.05.2022 13:46

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Son dakika haberine göre Bursa Barakfakih OSB'de bulunan bir ısı yalıtım ürünü fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bursa'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görünürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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