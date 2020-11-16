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SON DAKİKA! İYİ Parti'de istifa krizi! Adana milletvekili İsmail Koncuk'tan zehir zemberek sözler

SON DAKİKA! İYİ Parti'de istifa krizi! Adana milletvekili İsmail Koncuk'tan zehir zemberek sözler
16.11.2020 15:21
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Son dakika haberi... İYİ Parti'de patlak veren iç krizin ardından Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk istifa metninde Meral Akşener ve parti yönetimine çok ağır sözlerle eleştirilerde bulundu. Koncuk, İYİ Parti'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini belirtti.


İYİ Parti'de patlak veren iç krizin ardından Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk istifa metninde Meral Akşener ve parti yönetimine çok ağır sözlerle eleştirilerde bulundu. Koncuk, İYİ Parti'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini belirtti.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?
1959'da Adana'da doğan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığı görevini yürütmüştü.

Aslen öğretmen olan Koncuk, daha sonra Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi olurken, Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Koncuk, Kamu-Sen İl Temsilciği görevini de yürüttü.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüten İsmail Koncuk, 2018 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı.

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