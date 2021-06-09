SON DAKİKA VİDEO HABER! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumda''

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Milletle birlikte, ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk" dedi. Erdoğan, "Dün CHP Genel Başkanı zat çıkmış 'lağım çukuru' iddialarını meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumda. Aynı kürsü nice yalanın iftiranın mecrası olarak kullanıldı. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." şeklinde konuştu.