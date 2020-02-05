Son dakika: Van'da yeni çığ faciası! Can kaybı artıyor: 26 ölü 53 yaralı |Video 05.02.2020 16:37

Son dakika haberi... Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.





Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

AFAD: 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti.

AFAD ve Jandarma arama-kurtarma personellerinden oluşan 75 kişilik bir ekip, Ankara'dan Van'da çığ düşen bölgeye doğru yola çıktı.

FACİANIN OLDUĞU BÖLGEDE BİR ÇIĞ UYARISI DAHA

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

VALİ BİLMEZ: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda "Jandarmadan 8 arkadaşımız, güvenlik korucularından 3 kişi, itfaiye personelimizden 3 kişi, 9 da gönüllü kurtarıcımız hayatını kaybetti." dedi.

Halen çığ altında insanların olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan da 9 kişinin durumu ağır. Buradan hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok. Halen çığ altında insanların olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün Van halkı seferber oldu. Tüm ekipler düzen içerisinde çalışıyor. Bölge çok riskli, herkesin uyarılara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen ve 15 kişinin etkilendiği çığ düşmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildiği hatırlatıldı.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi."

ÇIĞ ALTINDA KALAN VAN AFAD İL MÜDÜRÜ KURTARILDI

Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi.

Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ERDOĞAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.