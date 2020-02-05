Son dakika: Van'da çığ altında kalan yaralılar böyle kurtarıldı 05.02.2020 13:54

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.