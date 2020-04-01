Son dakika: Ücretli öğretmenlerin ödemeleri nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! 01.04.2020 17:36

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Coronavirüs önlemleri ve uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren Selçuk EBA sisteminde son durum, eklenenler ve bundan sonrasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve bilgilendirme yaptı. İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK VE İLK GÜNDEN İTİBAREN YAPILACAK

Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlerin ödemeleri kesintisiz devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİMİ GELİŞTİREREK SIRADAN HALE GETİRECEĞİZ

Çocuklarımıza uzaktan eğitimi sıradan bir işlem olarak bundan sonraki süreç için de planlıyoruz. İnternet altyapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 4-5 kat arttırarak büyük bir çaba sarfetti. Canlı sınıflarımız da devreye giriyor.

ANNE BABALAR İÇİN REHBERLER HAZIRLADIK

Burada anne babalar olarak da bir acemiliğimiz söz konusuydu. Bir bilgilendirme rehberi hazırladık. Burada anne babalar çocuklara nasıl yardım edebilirler. Davranış problemleri ortaya çıkarsa bunlarla nasıl başa çıkabilirler. Bunlara ilişkin çalışmalarımız var. Psikososyal destek hattımız da bu tecrübeyi birlikte edinme, öğrenme sürecimize katkı sağlıyor.