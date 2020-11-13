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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'tükürme' görüntüleriyle ilgili flaş gelişme: Babası filyasyon ekibinden çıktı

SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'tükürme' görüntüleriyle ilgili flaş gelişme: Babası filyasyon ekibinden çıktı
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Son dakika haberlerine göre, Diyarbakır'da okuldan evine dönen 10 yaşındaki Nisa Ş.'nin yüzüne tüküren genç kız hakkında, Nisa'nın ailesi şikayetçi oldu. Nisa'nın cami imamı olan babası Feytullah Şahin filyasyon ekibinden çıktı. Şahin, "Kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum. Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarıyorum" dedi.


Diyarbakır'da 10 yaşındaki küçük kızın okuldan evine dönerken yüzüne tükürülmesi Türkiye'yi isyan ettirmişti. Gelen son dakika haberine göre; Nisa'nın ailesi şikayetçi olurken, baba Feytullah Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Koronavirüs salgının olduğu şu günlerde birinin yüzüne tükürmek ona mermi atmakla eşdeğer. Neden böyle yapmış, kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum." dedi.




"CAMİ İMAMI OLARAK FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİYİM"
Şahin, "Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarırken, kızımın başına böyle bir olay geliyor. Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk"



KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI
Diyarbakır'da 10 yaşındaki 5'nci sınıf öğrencisi Nisa Ş. okul çıkışında Kayapınar ilçesinde bir marketin önüne geldiğinde, yanına maskesiz bir genç kız yaklaşıp, onu durdurarak yüzüne tükürmüş, o anlar kameralara yansımıştı.


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