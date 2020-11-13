SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'tükürme' görüntüleriyle ilgili flaş gelişme: Babası filyasyon ekibinden çıktı

Son dakika haberlerine göre, Diyarbakır'da okuldan evine dönen 10 yaşındaki Nisa Ş.'nin yüzüne tüküren genç kız hakkında, Nisa'nın ailesi şikayetçi oldu. Nisa'nın cami imamı olan babası Feytullah Şahin filyasyon ekibinden çıktı. Şahin, "Kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum. Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarıyorum" dedi.