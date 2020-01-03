Son dakika: Türkiye'den Süleymani suikastı ile ilgili ilk açıklama! Ölüm emrini Trump vermişti 03.01.2020 16:46

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimden derin endişe duyulduğunu belirterek, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Dışişleri Bakanlığından ABD-İran arasında yaşanan gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz. Bu çerçevede İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat'ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi.

TRUMP TALİMAT VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Ölenlerin kimliklerinin açıklamasının ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden ilk paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın, doğrulamanın hemen ardından yapılması ve sadece ABD bayrağı içermesi ise dikkat çekti.