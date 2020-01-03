ABD - İran gerilimiyle 3 Ocak altın fiyatları fırladı! İşte güncel canlı altın fiyatları 03.01.2020 11:44

ABD - İran gerilimiyle birlikte 3 Ocak altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler yüzünden yukarı yönlü seyrini sürdüren altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne 294,77 liradan başlayan gram altın ilerleyen saatlerde 296,38 seviyesinde işlem görüyor. Peki, gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... ABD - İran gerilimiyle altın fiyatlarında Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyler görüldü. Yeni güne artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 296,00 bandına tırmandı. Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

166,67

166,79

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

213,45

213,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

266,67

266,87

Altın fiyatları yeni güne artan jeopolitik risklerle yükselişle başladı.

Altının ons fiyatı bugün 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.541,1 dolardan işlem görüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, terör örgütü olarak tanınan Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Süleymani'ye yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayarak, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." dedi.

Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ederek, güvenli liman olarak görülen varlıkların fiyatını yukarı yönlü etkilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550 dolar, gram altında ise 300 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.