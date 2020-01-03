Kasım Süleymani ile birlikte Ebu Mehdi el Mühendis de öldürüldü 03.01.2020 12:17

ABD tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani'nin yanında Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği bir hava saldırısı sonucu öldü. Aynı saldırıda İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in de öldüğü bildirildi.

EBU MEHDİ EL MÜHENDİS KİMDİR?

1954 yılında Basra'da doğan Cemal Cafer Muhammed Ali İbrahimi, mühendislik fakültesini bitirdiği 1977 yılında Şii ideolojisini benimseyen Davet Partisi'ne katılmış, parti Saddam Hüseyin tarafından kapatılınca İran'ın Ahvaz şehrine gitmek zorunda kalmıştı.

Bu yıllarda İran Devrim Muhafızları ve Bedr Örgütü ile ilişki kurdu.

İran Irak Savaşı esnasında İran'da bulunan el Mühendis, Devrim Muhafızları'ndan askeri eğitim aldı.

Adı 1983 yılındaki Kuveyt bombalamalarına ve suikast girişimlerine karışan ve gıyabında idama mahkum edilen El Mühendis, Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle Irak'a geri geldi.

Irak'a geri dönen Şii lider, ülkede İran için çalışmaya ve milis faaliyetleri yürütmeye başladı.

ABD MÜDAHALESİ SONRASI

ABD müdahalesi sonrası ilk Irak Başbakanı'na güvenlik danışmanlığı yapan ve daha sonra Babil bölgesinden Irak meclisine giren Şii lider hakkındaki suçlamalar sebebiyle 2007 yılında tekrar İran'a gitti. ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle ülkeye geri döndü.

Irak'ta DEAŞ'ın güç kazandığı 2014 yılı, El Mühendis'in ülkede yükselişini de beraberinde getirdi.

Irak Hizbullahı olarak da bilininen Ketaib Hizbullah'ın liderliğini yapan isim daha sonra DEAŞ'a karşı teşkil edilen Haşdi Şabi'nin önemli isimlerinden biri oldu ve örgütün iki numaralı ismi olarak anıldı.

ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Ebu Mehdi el Mühendis'in Haşdi Şabi'si, Irak'ta DEAŞ'a karşı savaş sırasında sivillere karşı işlenen sistematik katliamın arkasındaki gruptu.

Mühendis, ABD güçleri ile birlikte Musul'un DEAŞ'tan geri alınması operasyonuna da katıldı. Bu operasyon sırasında Haşdi Şabi Sünni sivillere karşı alıkoyma, işkence ve katliamlar gerçekleştirdi.

ABD'nin hava ve karadan yoğun desteğiyle birlikte İran destekli Şii milisler Musul'u ele geçirirken, Ebu Mehdi El Mühendis'in ABD hava saldırları ile desteklenen milisleri on binlerce sivili öldürmüştü.

Kasım Süleymani ile yakın ilişkileri olan El Mühendis, "Haşdi Şabi'nin gerçek lideri", "Irak'ın asıl başbakanı" ve "Kasım Süleymani'nin vekili" olarak anılıyordu. Aynı zamanda Ebu Mehdi el Mühendis, Süleymani'den "Ben onun askeriyim" sözleriyle bahsediyordu.

2019 yılında ABD ile İran arasında artan gerilim kapsamında Şii lider Irak'taki ABD üslerine saldırı yapmakla suçlandı.

ÖLDÜ

Ebu Mehdi El Mühendis 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı yakınlarda ABD'nin düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte öldürüldü.