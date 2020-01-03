İran'dan ABD'ye misilleme açıklamaları: Suçluları acı bir intikam bekliyor 03.01.2020 11:53

Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İran'da üç gün ulusal yas ilan edildi. İran lideri Ali Hamaney, yaptığı açıklamada "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai de, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını bildirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.





Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.



ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai de, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

RUHANİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını bildirdi.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.





Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu.