Haberler Video Son dakika: Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Son dakika: Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

03.01.2020 18:19

Son dakika haberine göre Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Başkan Erdoğan kurmayları ile son durumu değerlendirdi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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